Курс евро снизился на 13 копеек, доллар потерял 1 копейку

Центральный Банк России с 28 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5218 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,0172 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,7602 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 13,25 копейки.