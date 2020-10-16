Курс евро снизился на 15 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки

Центральный банк России с 17 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,9644 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 1,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3041 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,01 копейки.