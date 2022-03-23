Курс евро снизился на 1,52 рубля, доллар теряет 91 копейку

Центральный банк России с 23 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 103,1618 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 91,23 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 113,2613 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 152,20 копейки.