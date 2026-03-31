Курс евро снизился на 16 копеек, доллар теряет почти 5 копеек

Центральный Банк России с 1 апреля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7804 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,65 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2504 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,2739 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 16,30 копейки.