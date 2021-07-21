Мурманская область. Арктика (16+)21.07.21 14:05
Курс евро снизился на 17 копеек
Центральный банк России с 22 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,4947 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,37 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,5983 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 17,44 копейки.
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