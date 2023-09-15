Курс евро снизился на 19 копеек, доллар подрос на 47 копеек

Центральный Банк России с 16 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,6338 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 47,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,0358 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,31 копейки.