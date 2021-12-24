Курс евро снизился на 19 копеек, доллар потерял почти 17 копеек

Центральный банк России с 25 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1886 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9300 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,23 копейки.