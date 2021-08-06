Курс евро снизился на 19 копеек, доллар теряет почти 4 копейки

Центральный банк России с 7 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1304 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4621 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 19,08 копейки.