Курс евро снизился на 2 копейки, доллар подрос почти на 9 копеек

Центральный банк России с 3 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0637 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,8105 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,49 копейки.