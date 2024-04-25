Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 37 копеек

Центральный Банк России с 26 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,1314 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 37,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7079 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,39 копейки.