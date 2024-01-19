Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 7 копеек

Центральный Банк России с 20 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,5896 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 7,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,3835 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,47 копейки.