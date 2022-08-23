Курс евро снизился на 20 копеек, доллар укрепляется на 15 копеек

Центральный Банк России с 23 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,8963 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,3304 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 20,40 копейки.