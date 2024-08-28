Курс евро снизился на 21 копейку, доллар потерял почти 4 копейки

Центральный Банк России с 29 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8357 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,4449 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,0798 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 21,13 копейки.