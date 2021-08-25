Курс евро снизился на 22 копейки, доллар теряет 20 копеек

Центральный банк России с 26 августа 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,7428 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,5814 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 22,44 копейки.