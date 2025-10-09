Курс евро снизился на 23 копейки, доллар потерял почти 14 копеек

Официальный курс доллара в размере 81,4103 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7030 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 23,21 копейки.