Мурманская область. Арктика (16+)09.10.25 17:36
Курс евро снизился на 23 копейки, доллар потерял почти 14 копеек
Официальный курс доллара в размере 81,4103 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 13,75 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 94,7030 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 23,21 копейки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Актер». Художественный сериал, 7 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В 2026 году рост доходов россиян продолжится, а рост ВВП замедлится-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 23 копейки, доллар потерял почти 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 9 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам