Мурманская область. Арктика (16+)30.03.22 17:15
Курс евро снизился на 2,31 рубля, доллар теряет почти 2,2 рубля
Центральный банк России с 31 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 84,0851 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 219,92 копейки
Официальный курс евро установлен в размере 93,6960 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 231,25 копейки.
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Антон Васильевич
29.03.22 16:13
При СССР были парткомы, райкомы, обкомы. Но от них и от страны мы сами отказались, теперь пенять не на кого!
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Д.О. Вернер
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А что было в Мурманске при СССР вместо ЦУР?
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Д.О. Вернер
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А в каких краях есть иСЧЁ Министерство информационной политики? Это же насколько надо считать население далёким от всего, что надо целое министерство? А может так и надо в краю, где исчезли газетные к
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