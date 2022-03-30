Курс евро снизился на 2,31 рубля, доллар теряет почти 2,2 рубля

Центральный банк России с 31 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 84,0851 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 219,92 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 93,6960 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 231,25 копейки.