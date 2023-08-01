Курс евро снизился на 24 копейки, доллар укрепился на 18 копеек

Центральный Банк России со 2 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,7755 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,6988 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,40 копейки.