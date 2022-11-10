Курс евро снизился на 24 копейки, доллар вырос на 18 копеек

Центральный Банк России с 11 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,2434 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,0037 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 24,08 копейки.