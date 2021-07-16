Курс евро снизился на 26 копеек, доллар потерял 5 копеек

Центральный банк России с 17 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,1656 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,5673 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,43 копейки.