Мурманская область. Арктика (16+)26.02.24 16:30
Курс евро снизился на 26 копеек, доллар теряет почти 12 копеек
Центральный Банк России с 27 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,6321 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,98 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 100,1776 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,49 копейки.
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