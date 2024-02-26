Курс евро снизился на 26 копеек, доллар теряет почти 12 копеек

Центральный Банк России с 27 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,6321 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,1776 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,49 копейки.