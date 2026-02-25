Курс евро снизился на 26 копеек, доллар теряет почти 17 копеек

Центральный Банк России с 26 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1187 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,15 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,4678 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 16,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3211 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 26,10 копейки.