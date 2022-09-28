Курс евро снизился на 27 копеек, а доллар вырос на 27 копеек

Центральный Банк России с 29 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 58,4485 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 55,7232 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,21 копейки.