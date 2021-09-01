Курс евро снизился на 27 копеек, доллар потерял почти 9 копеек

Центральный банк России со 2 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1912 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,3949 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 27,11 копейки.