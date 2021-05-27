Курс евро снизился на 28 копеек, доллар потерял почти 2 копейки

Центральный банк России с 28 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,4580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6555 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,37 копейки.