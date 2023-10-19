Курс евро снизился на 28 копеек, доллар теряет 6 копеек

Центральный Банк России с 20 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,3074 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,6255 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,04 копейки.