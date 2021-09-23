Курс евро снизился на 28 копеек, доллар теряет почти 16 копеек

Центральный банк России с 24 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,7245 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,2040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 28,49 копейки.