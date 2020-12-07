Курс евро снизился на 29 копеек

Центральный банк России с 8 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 74,2506 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 0,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9695 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 29,23 копейки.