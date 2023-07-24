Курс евро снизился на 29 копеек, доллар вырос на 10 копеек

Центральный Банк России с 25 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,4890 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,3614 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,48 копейки.