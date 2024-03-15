Курс евро снизился на 29 копеек, доллар вырос на 23 копейки

Центральный Банк России с 16 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,8700 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,9718 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 29,07 копейки.