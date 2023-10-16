Курс евро снизился на 3 копейки, доллар потерял 2 копейки

Центральный Банк России с 17 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,2865 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,5200 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,23 копейки.