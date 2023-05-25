Мурманская область. Арктика (16+)25.05.23 16:35
Курс евро снизился на 32 копейки, доллар подорожал почти на 2 копейки
Центральный Банк России с 26 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9841 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,72 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 85,8767 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,28 копейки.
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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