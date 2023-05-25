Курс евро снизился на 32 копейки, доллар подорожал почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 26 мая 2023 года установил официальный курс доллара в размере 79,9841 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,8767 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,28 копейки.