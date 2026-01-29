Курс евро снизился на 32 копейки, доллар потерял 24 копейки

Центральный Банк России с 30 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9002 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,28 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,0251 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 24,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 909751 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,37 копейки.