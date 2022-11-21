Курс евро снизился на 32 копейки, доллар укрепился на 36 копеек

Центральный Банк России с 22 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,7379 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 36,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,1245 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 32,39 копейки.