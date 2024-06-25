Курс евро снизился на 34 копейки, доллар теряет почти 10 копеек

Центральный Банк России с 26 июня 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8105 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,77 копейки.

Официальный курс доллара в размере 87,2770 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,7347 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 34,12 копейки.