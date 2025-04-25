Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял 20 копеек

Центральный Банк России с 26 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3506 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 4,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,6549 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 20,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,3593 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,36 копейки.