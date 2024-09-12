Курс евро снизился на 35 копеек, доллар потерял почти 16 копеек

Центральный Банк России с 13 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7362 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,89 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,1096 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,3907 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 35,14 копейки.