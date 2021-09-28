Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял 15 копеек

Центральный банк России с 29 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5083 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,6752 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,03 копейки.