Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял почти 13 копеек

Центральный Банк России с 1 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2386 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 12,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,2141 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 36,11 копейки.