Курс евро снизился на 3,69 рубля, доллар теряет 3,43 рубля

Центральный банк России с 17 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 108,0521 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 343,02 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 118,7601 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 369,21 копейки.