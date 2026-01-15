Курс евро снизился на 38 копеек, доллар потерял 4 копейки

Центральный Банк России с 16 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2402 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,17 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5280 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,8123 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 38,41 копейки.