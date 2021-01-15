Курс евро снизился на 39 копеек, доллар теряет 25 копеек

Центральный банк России с 16 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,5453 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 25,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,2546 рубля за один евро, по равнению с предыдущим днём он снизился на 39,29 копейки.