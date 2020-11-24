Курс евро снизился на 4 копейки, а доллар вырос на 5 копеек

Центральный банк России с 25 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,8146 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 5,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8934 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,13 копейки.