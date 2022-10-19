Курс евро снизился на 42 копейки, доллар ослаб на 11 копеек

Центральный Банк России с 20 октября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,5905 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,1086 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 42,14 копейки.