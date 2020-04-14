Курс евро снизился на 42 копейки, доллар теряет почти на 21 копейку

Центральный банк России с 15 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,3150 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 20,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,1186 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 42,01 копейки.