Курс евро снизился на 44 копейки, доллар потерял 31 копейку

Центральный банк России с 10 сентября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1290 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,31 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,4677 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 44,37 копейки.