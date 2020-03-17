Курс евро снизился на 44 копейки, доллар теряет почти 24 копейки

Центральный банк России с 18 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,8896 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,3056 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 44,15 копейки.