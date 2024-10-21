Курс евро снизился на 45 копеек, доллар потерял 32 копейки

Центральный Банк России с 21октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,4733 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,02 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,0924 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 32,48 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,4016 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,49 копейки.