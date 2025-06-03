Курс евро снизился на 45 копеек, доллар теряет 27 копеек

Центральный Банк России с 4 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9128 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,24 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,8549 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 27,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,9267 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 45,03 копейки.