Мурманская область. Арктика (16+)05.10.21 13:15
Курс евро снизился на 46 копеек, доллар потерял почти 36 копеек
Центральный банк России с 6 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5686 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,53 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 84,1723 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,32 копейки.
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Юрий.
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