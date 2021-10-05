Курс евро снизился на 46 копеек, доллар потерял почти 36 копеек

Центральный банк России с 6 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 72,5686 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1723 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,32 копейки.