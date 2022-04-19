Курс евро снизился на 46 копеек, доллар теряет 42 копейки

Центральный банк России с 20 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 79,0287 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 42,42 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 85,9674 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,15 копейки.